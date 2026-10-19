В Королеве прошел фестиваль «ПОКРОВ-ФЕСТ»

На арт-веранде были организованы творческие мастер-классы. Гости создавали осенние композиции, знакомились с искусством павлопосадского платка, играли в крафтовые игры и настольный теннис.

Волонтеры Подмосковья провели мастер-классы, подарили тематические открытки и пригласили присоединиться к акции «Я пишу тебе спасибо» — написать письмо нашим бойцам СВО.

Особое место в программе заняла площадка «Единство», посвященная участникам специальной военной операции. Там можно было пообщаться с представителями Ассоциации ветеранов СВО, узнать больше о службе наших защитников и примерить боевую амуницию.

Символично, что фестиваль состоялся в День отца. Среди защитников нашей страны — отцы, мужья и сыновья, которые стоят на страже безопасности Родины и будущего своих семей.

Музыкальную атмосферу праздника создали Королевский духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль «Родной напев» и шоу-дуэт «Balalaikes». Программу дополнили осенняя фотозона и розыгрыш призов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.