В Королеве прошел фестиваль «Кванториада» с 57 проектами

Фестиваль «Кванториада» прошел в Королеве в четвертый раз, школьники представили 57 научно-технических проектов. Работы юных инженеров оценили глава города Игорь Трифонов и генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка изобретений школьников из Королева и других городов Подмосковья стала главным событием первого дня фестиваля. Свои разработки представили ученики с 1 по 11 класс: 42 проекта подготовили старшеклассники, 12 — учащиеся 4–5 классов, еще три работы показали самые юные участники.

«Для Королева особенно важно, что традиции отечественной космонавтики сегодня продолжаются в проектах наших школьников и студентов. „Кванториада“ показывает, как много в нашем городе талантливых, увлеченных и по-настоящему перспективных ребят, готовых мыслить смело и создавать будущее», — отметил Игорь Трифонов.

Одним из победителей стал ученик технопарка «Кванториум» Иван Соколов. Он разработал программу, которая позволяет с помощью смартфона «оживлять» 3D-модели ракет, спутников и орбитальных станций и рассматривать их со всех сторон. Технологией уже заинтересовались специалисты Музея космоса на ВДНХ, где планируют создать отдельный стенд.

Среди других проектов — бионический протез кисти руки с миодатчиками, созданный учеником гимназии №9 Дмитрием Крючковым, и детская книга о дистанционном зондировании Земли, подготовленная Алесей Яхно из гимназии №5 на основе снимков с МКС в рамках программы «Миссия EarthKAM». Роман Екимиани из школы №1 представил активный экзоскелет с искусственными мышцами, пневматической системой и управлением с распознаванием голосовых команд. Следующим этапом станет доработка плечевых суставов и создание тазовой части и ног.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.