В Королеве проходит акция «День добрых дел»

Старт акции «День добрых дел» дали в Королеве в гимназии № 17, которую в прошлом году отремонтировали по президентской программе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Глава города Игорь Трифонов, школьники и педагоги, сотрудники градообразующих предприятий высадили на территории школы кусты сирени.

Также в рамках акции ребята развесили кормушки для птиц, написали письма с добрыми пожеланиями бойцам СВО и приняли участие в мастер-классе по росписи футболок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.