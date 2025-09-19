В Королеве продолжается реконструкция пешеходных мостов

сегодня в 15:15

В середине лета по просьбе жителей три переходных моста через Акуловский водоканал в Королеве вошли в программу благоустройства. Они имеют важное значение, поскольку соединяют жилые районы с учреждениями социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По оценкам специалистов в августе было принято решение отреставрировать две пешеходные коммуникации, сохранив несущие конструкции, а вот третий мост требовал демонтажа.

В данный момент подрядчик уже демонтировал старую конструкцию. Из-за износа металла работы велись поэтапно. Также проводилась геодезическая съемка, затем были определены точки под основание водопропускной трубы, смонтирована опалубка и омоноличивание стыков.

В данный момент на объекте проводится бетонирование. Параллельно подрядчик проведет ремонт и окраску двух других навесных конструкций.

Все работы должны завершиться до конца сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.