В Королеве продолжается капремонт стадиона «Чайка»

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В рамках госпрограммы продолжается капремонт стадиона Чайка мкр. Юбилейный, г. о. Королев. Общая строительная готовность составляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке 60 рабочих и 6 единиц техники. Ведутся работы по монтажу панелей фасада, слаботочных сетей, а также устройство кровли, электромонтажные работы, штукатурка стен и благоустройство территории.

Стадион вместимостью 1524 человека был основан в 1957 году.

Инфраструктура стадиона «Чайка» соответствует всем необходимым требованиям для спортивных объектов, и включает в себя: несколько раздевалок с санитарно-техническим и методическим оборудованием, душ, туалет, медкабинет и дежурного врача, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой, многофункциональный радиоузел, электрическое табло, систему освещения и автостоянку.

Ремонт планируется завершить в 3 квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.