Голосование продолжается, и сегодня, свой голос на выборах в Совет депутатов отдал старейший член партии «Единая Россия» Евгений Иванович Гусев, передает пресс-служба партии.

Евгению Ивановичу Гусеву в октябре исполнится 92 года. Он активен и бодр, продолжает участвовать в общественной жизни. Кроме того, Евгений Иванович ранее возглавлял отделение Общества жертв политических репрессий мкрн. Юбилейный.

«Своим примером хотел бы показать молодым, что выборы это важно и что в любом возрасте необходимо участвовать в жизни города, в котором живешь», — добавил он.

Евгений Иванович Гусев, имея многолетний опыт работы в партии, также отметил, что участие в выборах — это гражданский долг каждого.

Королевцы за предыдущие дни голосовали целыми семьями. Голос за будущее нашего города отдали ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, жители старшего поколения, молодежь, спортсмены, предприниматели, космонавты. Все, кому важна дальнейшая судьба нашего города.

Сегодня заключительный день голосования, приглашаем тех, кто еще не пришел на избирательные участки. Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.