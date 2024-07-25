В Королеве продолжается обработка территории от борщевика

Очередной этап ликвидации очагов произрастания и неконтролируемого распространения борщевика Сосновского стартовал в Королеве 19 июля и продлится до 31 августа. Для уничтожения ядовитого растения специалисты применяют специальные гербициды, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Беспокоится не стоит — гербициды являются малотоксичными веществами и не оказывают вредного воздействия на человека, животных, птиц, рыб, насекомых, почвенные микроорганизмы и разрешены, согласно Законодательству РФ, для применения на просеках охранных зон линейных объектов. На обработанные гербицидами участки, обозначенные щитами с предупредительными надписями, срок безопасного выхода для проведения ручных работ — 1 день, для механизированных работ — 3 дня. Запрет не распространяется на посещение угодий рядом с обработанными участками.

Адреса обрабатываемых участков в Королеве:

ул. Академика Легостаева вдоль дороги;

мкр. Первомайский, Школьный тупик;

мкр. Первомайский, за ул. Заречная и ул. Полевой;

мкр. Первомайский, в районе ул. Советская;

мкр. Первомайский, ул. Сосновый бор;

мкр. Первомайский, ул. Кирова, у д. 91;

мкр. Текстильщик, ул. Молодежная;

Комитетский лес;

мкр. Первомайский, ул. Советская, у д. 8;

мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 3 (территория Печеночного санатория);

ул. Сакко и Ванцетти, между д. 12 и 14;

ул. Ленина, у д. 2Г;

мкр. Текстильщик, ул. Молодёжная, у д. 9.

В случае обнаружения борщевика Сосновского необходимо сообщить об этом через приложение «Добродел». Для этого нужно выбрать раздел «Услуги», затем «Решаем проблемы вместе» и создать обращение. Геоданные определятся автоматически, а нужную категорию поможет выбрать нейросеть. После этого достаточно сделать фото и создать сообщение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека. «Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.