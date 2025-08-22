В Королеве продолжается обновление сквера

В Королеве продолжаются масштабные работы по обновлению сквера имени А.Н. Чмырева. Уже снято старое плиточное покрытие дорожек, начато формирование современной пешеходной инфраструктуры. Осуществляются дренажные работы, производится установка бордюрного камня. Кроме того, по просьбам жителей продолжается обустройство нового тротуара, который пройдет вдоль автомобильной стоянки от улицы Гагарина до Детской хоровой школы «Подлипки». Здесь также устанавливают бордюры и готовят основание под асфальтирование. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помимо новой тропиночной сети в сквере появятся современное освещение, удобные скамейки и амфитеатр. Также здесь установят камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион».

Особое внимание уделяется сохранению и укреплению зеленых насаждений, которые являются украшением сквера, а также дополнительно будут высажены деревья и кустарники.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

Обновленный сквер станет ещё одной точкой притяжения, где можно будет с комфортом провести время и отдохнуть. Открытие запланировано в октябре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.