В Королеве приступили к приведению в порядок памятников Воинской Славы

Королев готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В городе уже начались масштабные работы по приведению в порядок всех мемориалов и памятников Воинской Славы, об этом в ходе оперативного совещания доложил главе наукограда Игорю Трифонову профильный заместитель Павел Котов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на территории города 15 памятников Воинской Славы. На сегодняшний день уже проведена оценка их состояния и подготовлен план по ремонту и реконструкции. Будет проведена замена плиточного покрытия на подходах и ступенях, основаниях постаментов, проведены комплексные лакокрасочные и ремонтные работы бордюров, ограждений, произведена замена малых архитектурных форм. Также обновят буквы памятных печатных текстов, и высадят цветочные композиции.

Специалисты «Мособлгаза» проведут техническое обслуживание газового оборудования, включая чистку горелок и форсунок на всех мемориалах с Вечным огнем, а также проведут проверку подачи газа. Все необходимые работы будут завершены до 30 апреля.

Главный символ боевой славы и вечной памяти в Королеве — Мемориал Славы, посвященный памяти калининградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс включает скульптурную композицию, постамент с гранитными плитами на которых выбиты фамилии воинов, погибших в годы ВОВ 1941–1945 гг. и надпись «Слава калининградцам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Мемориал был открыт 9 мая 1985 года.

В 2005 году, в День Победы, рядом с комплексом установили памятник в виде гранитной звезды, посвященный жителям города — Героям Советского Союза и кавалерам трех орденов Славы.

В 2015 году на Мемориале Славы впервые был зажжен Вечный огонь.

В 2021 году на территории Мемориала Славы в Королеве открыли памятник советскому конструктору Василию Гавриловичу Грабину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.