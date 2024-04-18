В Королеве приняли участие в едином дне сбора помощи для участников СВО

В Королеве приняли участие в едином дне сбора помощи для участников СВО, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сбор прошел 12 апреля в честь второй годовщины акции «Доброе дело».

Волонтеры собрали самое необходимое — консервы, сладости, чай, каши и супы быстрого приготовления, средства гигиены и медицинские препараты.

Несколько дней ушло на сортировку и упаковку собранной помощи, а сегодня гуманитарный груз был доставлен в региональный распределительный центр. Совсем скоро фура «Доброго дела» отправится на Донбасс уже в 144-й раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.