В Королеве Подмосковья наградили соцработников

сегодня в 15:20

Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло 8 июня в Королеве. Лучших сотрудников сферы социальной защиты отметили наградами и благодарностями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В честь профессионального праздника в городе наградили специалистов комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Королевский». Они оказывают поддержку малообеспеченным семьям, сиротам, инвалидам, пенсионерам и жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Первый заместитель главы Королева Илья Конышев поблагодарил работников социальной защиты за труд и вручил награды.

Коллектив ГБУСО МО «КЦСОиР «Королевский» под руководством Екатерины Ширлиной получил диплом III степени за победу в Московском областном конкурсе коллективных договоров 2025 года и кубок Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Благодарственные письма министерства социального развития Московской области вручили Татьяне Власовой и Светлане Митюшиной. Восемь сотрудников центра удостоены почетной грамоты главы городского округа за многолетний и плодотворный труд.

Екатерина Ширлина также вручила работникам учреждения благодарности за высокий профессионализм и преданность делу. Праздничную программу завершил концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.