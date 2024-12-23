В Королеве по проекту «Культура малой Родины» прошла премьера спектакля «Русалочка»

В основе постановки лежит сказка Ганса Христиана Андерсена, но с новогодним счастливым финалом. Спектакль создан для семейного просмотра, поэтому стал интересен как детям, так и взрослым. Яркие и удивительные костюмы, которые привлекли особое внимание зрителей, стали результатом работы художника по костюмам Татьяны Куликовой и театральной швейной мастерской «ВОТ-ТАК». Каждый наряд подчеркнул волшебную атмосферу и уникальность персонажей, что добавило значительную изюминку к общему впечатлению от спектакля.

Премьеру посетила муниципальный координатор партийного проекта «Культура Малой Родины» в городском округе Королв Светлана Ольденбургер.

«Замечательный спектакль, который не только развлекает, но и объединяет семьи. Проект „Культура малой Родины“ направлен на развитие культуры в регионах, и такие постановки, как „Русалочка“, показывают, как важно поддерживать наши театры и дарить зрителям возможность прикоснуться к искусству», — сказала она.

Спектакль «Русалочка» уже успел завоевать сердца зрителей и стал отличной возможностью провести время с семьей в преддверии новогодних праздников. ТЮЗ приглашает всех желающих насладиться волшебным миром театра и стать частью этой уникальной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.