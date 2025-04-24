В Королеве открыли обновленный мемориальный комплекс, посвященный героям ВОВ

Мемориал установлен на территории городского Болшевского кладбища, у братской могилы советских воинов, которые получили тяжелые ранения и скончались в госпиталях Калининграда-Королева. Комплекс состоит из стелы с бюстом солдата и гранитных плит с именами захороненных бойцов. Автор памятника — известный скульптор Вячеслав Пилипер, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

В годы Великой Отечественной войны на территории Королёва работали 17 госпиталей, которые принимали и выхаживали раненых фронтовиков со всего Советского Союза. Первая памятная плита у братской могилы была установлена в 1995 году и содержала всего 17 имен. Позднее по инициативе городского Совета ветеранов начались поисковые работы, чтобы установить число и личность других погибших.

В год 80-летия Великой Победы эта большая работа завершилась открытием обновленного мемориала. Теперь на памятные плиты нанесены имена 54 человек — 49 военнослужащих, умерших от ран в военных госпиталях и пяти погибших в авиакатастрофе самолета Ли-2, который разбился в ночь с 4 на 5 августа 1942 года над платформой Тайнинская Ярославской железной дороги.

Участниками торжественной церемонии открытия памятника стали заместители главы города Михаил Криворучко и Виталий Лазарев, председатель городского Совета ветеранов Владимир Ковтуненко, представители Московской областной организации ветеранов и градообразующих предприятий Королева, а также ветераны, юнармейцы и школьники.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.