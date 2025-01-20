В Королеве открылась выставка «Без срока давности»

20 января в Колледже космического машиностроения и технологий Технологического университета им. А. А. Леонова в Королеве открылась историко-документальная выставка «Без срока давности», приуроченная к году Защитника Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выставка открыта в преддверии Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков и полностью посвящена жизни гражданских в годы Великой Отечественной войны.

Она состоит из шести стендов: афиша выставки, документы к Нюрнбергскому процессу; историческая справка об оккупации Московской области, принудительные работы и угон мирного населения в Германию; массовое уничтожение мирного населения и условия жизни в оккупации; преступления против детства; принудительные работы и угон мирного населения в Германию.

Ведущий архивист отдела научного использования и публикации документов ГБУ Московской области «ЦГАМО» Николай Бахарев провел первую лекцию для студентов Колледжа и рассказал о представленных фотографиях и письмах на стендах выставки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.