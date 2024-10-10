В Королеве откроется выставка «Болшевская трудовая коммуна: маленькая республика большой страны»

Выставка «Болшевская трудовая коммуна: маленькая республика большой страны» откроется в Королеве. Выставка будет посвящена 100-летию Болшевской трудовой коммуны — коммуны ОГПУ–НКВД № 1, уникального советского социально-педагогического учреждения по перевоспитанию малолетних правонарушителей, располагавшегося в 1924–1939 годах на территории современного города Королева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

История коммуны началась в 1924 году, в районе подмосковной станции Болшево. К середине 30-х годов Болшевская трудовая коммуна ОГПУ № 1 по перевоспитанию малолетних правонарушителей превратилась в воспитательно-производственное учреждение с высокорентабельными предприятиями спортивного профиля. Их продукция расходилась по всей стране и пользовалась высоким спросом. Болшевская трудкоммуна не только не расходовала на свое содержание государственных средств, но и получала доход.

За относительно небольшой отрезок времени стараниями коммунаров в Болшевской трудовой коммуне появились: поликлиника, больница, учебный комбинат, книжный магазин, электро- и радиостанции. Воспитательная часть трудкоммуны располагала клубом, стадионом, библиотекой; издавалась собственная газета-многотиражка.

Обо всем этом и других интересных фактах жизни коммунаров расскажет выставка «Болшевская трудовая коммуна: маленькая республика большой страны». Посетителей выставки будут сопровождать планшеты с подробной историей, фотографиями, повествующими о жизни учреждения в период его существования, а также о богатом культурном наследии, которое оставила Болшевская коммуна.

На выставке будут представлены предметы быта, продукция производств коммуны, живопись, документы и фотографии из собрания Музейного объединения и частных коллекций, переданные на время выставки потомками воспитанников Болшевской трудовой коммуны.

Выставка откроется 16 октября в отделе «Новейшей истории города» (улица Терешковой, 1).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.