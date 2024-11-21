В Королеве откроется каток «КосмоЛед» 1 декабря

Открытый каток с искусственным льдом в Королеве начнет работу 1 декабря. «КосмоЛед» был открыт в 2018 году в самом центре наукограда — у Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина. Благодаря специальному оборудованию он может функционировать даже при температуре до 10 градусов тепла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каток сразу стал одним из любимых мест отдыха для королевцев и гостей города. В зимнее время покататься на искусственном льду приходят более полутора тысяч человек в неделю.

Старт работы катка дадут на традиционном праздничном мероприятии, посвященном началу зимы, которое пройдет на центральной площади города. В этот день в Королеве будет зажжена вся новогодняя иллюминация. Для жителей и гостей наукограда готовится встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторины и игры, интерактивные программы, зажжение огней на главной елке и зимние забавы, концерт творческих коллективов, мастер-классы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.