В Королеве обновили мурал с портретом Сергея Королева

Портрет конструктора и основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королева вновь появился на фасаде Центрального дворца культуры имени М. И. Калинина в Королеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве обновили мурал с изображением Сергея Павловича Королева на фасаде Центрального дворца культуры имени М. И. Калинина. Прежнее изображение со временем утратило презентабельный вид. Горожане неоднократно обращали внимание на необходимость его реставрации.

Для оформления фасада рабочие использовали плотный баннер высотой 7 метров и шириной 18 метров. Полотно изготовлено из прочного светоблокирующего материала, устойчивого к дождю, снегу и сильным порывам ветра. Ткань также защищена от выцветания под воздействием солнечных лучей.

Обновленный портрет восстановил исторический облик здания и напоминает о связи наукограда с историей отечественной космонавтики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.