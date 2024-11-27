В Королеве обновили 16 детских игровых комплексов за 2024 год

Новые современные игровые комплексы устанавливаются в Королеве по программе губернатора Московской области и по муниципальной программе каждый год. Не стал исключением и 2024 год. В этом году во дворах многоквартирных домов появились еще 16 новых площадок — они установлены на месте старых, которые уже требовали замены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все площадки установлены по современным стандартам, игровые элементы изготовлены из качественных и безопасных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа, и безопасны для детей. Особое внимание уделялось безопасности: оборудуются освещение и видеонаблюдение, по периметру устанавливается ограждение, скамейки и урны.

Новое игровое пространство появилось по следующим адресам:

ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16;

ул. Горького, д. 16Г, 16В;

ул. Горького, д. 12А;

ул. Гагарина, д. 34А, 36А;

ул. Грабина, д. 24, 26;

ул. Толстого, д. 4;

пр-т Космонавтов, д. 12;

пр-т Космонавтов, д. 4Б;

пр-т Космонавтов, д. 34;

ул. Карла Маркса, д. 1;

ул. Пушкинская, д. 11;

ул. Октябрьская, д. 25/26;

ул. Горького, д. 12;

ул. Мичурина, д. 2, д. 4;

мкр. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 7, д. 9;

мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 6, д. 8, ул. Октябрьская, д. 6.

Новые современные и безопасные детские игровые комплексы в Королеве устанавливаются ежегодно. За последние семь лет в наукограде оборудовано более 220 современных детских площадок.

Продолжится работа и в следующем году — в планах замена еще 13 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.