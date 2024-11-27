В Королеве обновили 16 детских игровых комплексов за 2024 год
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев
Новые современные игровые комплексы устанавливаются в Королеве по программе губернатора Московской области и по муниципальной программе каждый год. Не стал исключением и 2024 год. В этом году во дворах многоквартирных домов появились еще 16 новых площадок — они установлены на месте старых, которые уже требовали замены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Все площадки установлены по современным стандартам, игровые элементы изготовлены из качественных и безопасных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа, и безопасны для детей. Особое внимание уделялось безопасности: оборудуются освещение и видеонаблюдение, по периметру устанавливается ограждение, скамейки и урны.
Новое игровое пространство появилось по следующим адресам:
- ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16;
- ул. Горького, д. 16Г, 16В;
- ул. Горького, д. 12А;
- ул. Гагарина, д. 34А, 36А;
- ул. Грабина, д. 24, 26;
- ул. Толстого, д. 4;
- пр-т Космонавтов, д. 12;
- пр-т Космонавтов, д. 4Б;
- пр-т Космонавтов, д. 34;
- ул. Карла Маркса, д. 1;
- ул. Пушкинская, д. 11;
- ул. Октябрьская, д. 25/26;
- ул. Горького, д. 12;
- ул. Мичурина, д. 2, д. 4;
- мкр. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 7, д. 9;
- мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 6, д. 8, ул. Октябрьская, д. 6.
Новые современные и безопасные детские игровые комплексы в Королеве устанавливаются ежегодно. За последние семь лет в наукограде оборудовано более 220 современных детских площадок.
Продолжится работа и в следующем году — в планах замена еще 13 детских площадок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.