В Королеве новый Вечный огонь зажег ветеран СВО

У памятника «Защитникам Отечества» в микрорайоне Юбилейный города Королев состоялась церемония зажжения Вечного огня. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественную церемонию в наукограде посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Королева Игорь Трифонов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Остроухов и Николай Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны России Дмитрий Князев, городские депутаты, юнармейцы и жители города.

«Новый мемориал в сквере микрорайона Юбилейный — еще один знак нашей гордости и бесконечной благодарности Героям, ценой своей жизни отстоявшим свободу Родины», — сказал Игорь Трифонов.

Почетная миссия по зажжению была возложена на руководителя городского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергея Михайлова и юного жителя Королёва, активного участника движения «Юнармия» Максима Гранько.

Сергей Михайлов — доброволец, служил в составе прославленного воинского подразделения «Ахмат», принимал участие в штурмах и освобождении населенных пунктов. Во время боев за Северодонецк был серьезно ранен, после лечения и реабилитации демобилизован. Награжден медалью «За храбрость». Сейчас он поддерживает бойцов, которые возвращаются после службы, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи и ведет общественную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.