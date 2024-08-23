В Королеве изучили опыт работы единой диспетчерской службы с жителями округа

Первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев совместно с главой городского округа Королев Игорем Трифоновым с рабочим визитом посетили Единую диспетчерскую службу муниципалитета. Цель — проанализировать цикл отработки обращений граждан на всех уровнях взаимодействия служб. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«В Королеве выстроена быстрая система реагирования на обращения граждан. Понятна структура всей работы от диспетчера до конкретного исполнителя и обратный путь подтверждения выполнения заявки жителя. Радует, что административный аппарат, в частности глава и курирующий заместитель отличаются высокой вовлеченностью, а специалисты на местах должным уровнем квалификации», — рассказал Григорьев.

Взаимодействие единой диспетчерской службы в части отработки обращений граждан осуществляется с теплосетью, водоканалом и другими ресурсоснабжающими организациями городского округа.

«Сейчас работа выстроена таким образом, что диспетчерская служба мониторит наличие неисправностей на ресурсоснабжающих организациях, а при аварии передает аккумулированную информацию должностным лицам», — добавил Игорь Трифонов.

В рамках визита был изучен опыт Королева: проанализированы внедренные в ЕДС инновационные технологии, количество задействованных сотрудников, а также алгоритм отработки аварийных заявок для дальнейшего развития ЕДС муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.