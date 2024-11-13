В Королеве благоустроят сквер РКК «Энергия» в центре города

Один из популярных у жителей Королева сквер расположен в центральной части города, на улице Ленина, у крупнейшего градообразующего предприятия — ракетно-космической корпорации «Энергия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

История РКК «Энергия» в наукограде начинается в 1946 году, именно здесь под руководством выдающегося советского конструктора, академика Сергея Королева были разработаны первые в нашей стране баллистические ракеты, заложившие основу ракетно-ядерного щита СССР, а затем и России и сделаны первые шаги человечества в космос.

С историей предприятия связано и развитие сквера — от небольшого зеленого участка вокруг проходной до полноценного общественного пространства для всех жителей города. Именно это сквер выбрали жители города во всероссийском голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство сквера проведут в 2025 году. Проектом предлагается выделить несколько зон — аллею, ведущую к проходной РКК «Энергия», прогулочную зону, площадку вблизи памятника В. И. Ленину, который расположен у территории сквера.

В сквере планируют обновить все пешеходные дорожки, установить удобные скамейки и урны, оборудовать элементы навигации, а также композицию из тематических информационных стендов, посвященных деятельности градообразующего предприятия. Появится здесь и новая система освещения. По всей территории сквера будут высажены дополнительные деревья, травянистые многолетники, цветники.

Кроме того, в рамках работ планируют отремонтировать постамент памятника В. И. Ленину, а площадку вокруг также украсить цветниками.

Завершится благоустройство в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.