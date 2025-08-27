сегодня в 17:37

В Королеве благоустроили более 300 дворовых территорий за пять лет

Каждый год в Королеве обновляются дворовые пространства. В этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в округе планируется благоустроить 10 дворов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие уже провели комплексное благоустройство дворовых территорий по улицам: М. М. Глинкина, Толстого, Комсомольская, Суворова, Октябрьский бульвар, А. И. Тихомировой и Большая Комитетская.

В настоящее время проводятся работы во дворах на улицах Болдырева, Циолковского и Исаева.

Здесь рабочие полностью заменят асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах, установят новый бордюрный камень и обеспечат удобные подходы к подъездам. Также, где необходимо, будут оборудованы дополнительные парковочные места и проведено озеленение.

За последние пять лет в наукограде благоустроено более 300 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.