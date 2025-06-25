В Королеве благоустроили 14 новых пешеходных дорожек

В Королеве новые асфальтированные пешеходные дорожки появились там, где раньше были протоптанные жителями тропинки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Именно эти тропки оказались для королевцев самыми удобными на пути к остановкам общественного транспорта, школам, магазинам и другим важным местам. Теперь по ним можно передвигаться с комфортом.

Тротуары появились в разных микрорайонах города, как в центре, так и в отдаленных — Юбилейном, Первомайском, Болшево. Самые популярные из них — на центральном городском проспекте Королёва вдоль школы № 5, на улицах Пионерская, Чайковского, 50-летия ВЛКСМ, где тоже много самых разных торговых и социальных объектов, а также на пути от железнодорожного переезда на улице Станционной до одноименной автобусной остановки.

Работы провели в рамках подмосковной программы «Пешком». Пешеходные дорожки по этой программе обновляются в Королёве ежегодно, за последние пять лет уже 44 городские тропинки превратились в удобные благоустроенные тротуары.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.