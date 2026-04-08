В Королеве 30 жителей совершили VR-путешествие в космос

Интерактивное космическое путешествие прошло в Молодежном центре «Космос» в Королеве в рамках «Недели космоса». Участники с помощью VR-технологий побывали на виртуальной орбитальной станции и вышли в открытый космос, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В межгалактическое приключение отправились 30 человек. Проект реализовали при поддержке международной инициативы «Удобный город». Участники надели VR-очки и оказались на борту космической станции, где могли свободно перемещаться, взаимодействовать с предметами и наблюдать в иллюминатор Землю, Солнце и планеты.

Следующим этапом стал выход в открытый космос. Путешественники испытали эффект невесомости и реалистичную имитацию гравитации.

Авторы проекта воссоздали виртуальную станцию с высокой точностью. Каждая деталь повторяет реальный российский модуль, что позволило участникам не только увидеть космическую технику, но и познакомиться с ее устройством.

Организаторы отмечают, что современные технологии делают космос доступнее, и подобные программы открыты для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.