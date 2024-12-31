В конноспортивной школе Котельников с 3 января стартует программа «Каникулы верхом»

С 3 января в спортивной школе олимпийского резерва «Белка» городского округа Котельники стартует увлекательная программа досуга и отдыха для детей под названием «Каникулы верхом». Эта программа зарекомендовала себя за многие годы и стала настоящей визитной карточкой спортшколы, привлекая внимание и интерес как детей, так и их родителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В течение январских праздников юные участники будут иметь возможность погружаться в удивительный мир верховой езды. Они будут не только заниматься непосредственным вождением лошадей, но и проводить время в компании этих благородных животных. Программа включает в себя множество творческих и познавательных активностей, которые позволят детям развиваться и получать новые знания.

Участие в «Каникулах верхом» подарит детям незабываемые впечатления и яркие эмоции. Они смогут завести новые знакомства и дружбу, а также открыть для себя множество интересных вещей о лошадях и верховой езде. Это отличный способ провести каникулы с пользой, увлекательно и весело.

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