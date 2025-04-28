В конкурсе «Юные таланты-2025» к 80-летию Великой Победы поучаствовали 4 тыс детей из Подольска

В Подольске в конкурсе «Юные таланты-2025» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приняло участие порядка 4000 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Кубок победителя второй год подряд достался Дворцу культуры «Октябрь», подготовившему наибольшее количество лауреатов конкурса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обладателями гран-при стали Екатерина Михайлова из образцового коллектива «Музыкально-хоровая студия „Радуга“ ДК „Октябрь“ (хормейстер Анастасия Никонова), Полина Пономарева из продюсерского центра Саши Колчака (руководитель Александр Колчак), Анастасия Глазкова из образцового коллектива „Цирковая студия „Алле“ и ДК ЗиО СП „КДЦ „Южный“» (руководитель Ирина Билинская). Также Яна Рау из образцового коллектива «Балетная студия „Синяя птица“» Дворца культуры «Октябрь» (балетмейстер-постановщик Анна Голдунова) и Георгий Устинов из детской музыкальной школы № 1 (преподаватель по баяну Татьяна Кондратьева).

Заключительный гала-концерт лауреатов конкурса детского творчества «Юные таланты — 2025» прошёл в Доме культуры имени Лепсе. Торжественную программу начали с церемонии награждения. Зрителям показали насыщенную программу гала-концерта лауреатов, в которую вошли танцевальные, сольные номера, хоровые и инструментальные выступления. В завершение все участники конкурса собрались на сцене, чтобы спеть песню «День Победы», ставшую символом главного государственного праздника России.

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