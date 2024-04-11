В комплексном центре Подмосковья реализуется проект «Галерея талантливых людей»

В Егорьевском комплексном центре на протяжении 10 лет реализуется проект «Галерея талантливых людей». За время реализации проекта в творческой гостиной прошло более 20 встреч, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Проект был создан творческой группой «Слышим сердцем» совместно со школой серебряных волонтеров. За это время гостями творческих вечеров побывали музыканты, актеры, художники, фотографы, управленцы, творческие люди городского округа и не только.

В этот раз главным одним из главных героев вечера стала директор Егорьевского музея Наталия Артемова, посвятившая более 50 лет музейному делу, и творческая семья получателей услуг центра Анатолия и Надежды Кособоковых, которые прошли по жизни рука об руку вместе 60 лет.

Наталия Артемова поделилась с гостями мероприятия своими детскими мечтами, которые и привели ее к музейному делу. По словам главной героини, ее жизненный путь был связан с музейным делом не случайно. Она прошла путь от простого смотрителя зала, куда пришла сразу после школы, до руководителя музейного комплекса, который включает в себя историко-художественный музей и краеведческий музей. Егорьевский музей входит в 30 лучших музеев Европы, неоднократный победитель Всероссийского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», номинант премии «Европейский музей года — 2010».

Наталия Николаевна рассказала гостям, что ее любимым музеем является государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, где она вдохновляется новыми идеями и интересными решениями.

Встреча в творческой гостиной «Галерея талантливых людей» продолжилась историей семьи Кособоковых. Это семейная пара более 10 лет на обслуживании в Егорьевском центре и принимает самое активное участие в жизни учреждения. Пара занимается в театральной студии, поет в хоре, поддерживает здоровье в тренажерном зале, принимает участие в различных конкурсах, а с 2020 года с удовольствием стали участниками проекта «Активное долголетие». Анатолий Петрович и Надежда Борисовна прожили вместе 60 лет душа в душу, а творческая жилка, оптимизм и уважение друг к другу, по словам пары, являются секретом их долгих и крепких отношений.

Много теплых слов в адрес «виновников» мероприятия было сказано от друзей и единомышленников. С приветствием к гостям обратилась директор егорьевского центра, депутат Совета депутатов г. о. Егорьевск Лидия Головушкина. Участники мероприятия получили памятные сувениры от центра и задорный музыкальный подарок от хорового коллектива «Журавушки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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