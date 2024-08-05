В комплексном центре Подмосковья применяют новые тактики для обучения детей с ОВЗ

В отделении детской реабилитации комплексного центра «Сергиево-Посадский» используются современные информационные технологии, чтобы сделать обучение более увлекательным и эффективным. Одним из таких инновационных решений является контроллер захвата движений «Leap Motion», сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Дети с ограниченными возможностями здоровья часто сталкиваются с низкой мотивацией к обучению, и именно здесь на помощь приходит эта удивительная технология. «Leap Motion» распознает и захватывает движения рук, преобразуя их в действия на компьютере. Это создает занимательное и нескучное обучение в форме игры, что значительно повышает интерес детей к занятиям.

С помощью обратной биологической связи, которую предоставляет это устройство, улучшается ориентация в пространстве, в том числе и в виртуальном. Развивается моторика рук, а также формируются новые навыки и умения.

Каждое занятие с «Leap Motion» вызывает настоящую бурю эмоций у наших маленьких посетителей. Дети искренне радуются, когда их движения вызывают реакцию в виртуальной реальности: рябь на воде от прикосновения, возможность срывать лепестки с цветов или прикручивать головы роботам — все это делает процесс обучения незабываемым!

Директор центра Ольга Кондратьева подчеркивает, что использование технологий, таких как «Leap Motio», не только делает занятия более интересными для детей, но и помогает им преодолевать свои ограничения.

«Мы видим, как радость от обучения и успехи в реабилитации становятся для них настоящей мотивацией», — сказала Кондратьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.