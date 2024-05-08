В комплексе «Перловские бани» Мытищ отметят День Победы

В честь празднования Дня Победы 9 мая в банном комплексе «Перловские бани», расположенном на территории городского округа Мытищи, будет работать полевая кухня, а также организованы развлекательные программы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Посетителей ждет настоящая полевая кухня. Каждый желающий сможет попробовать гречневую кашу с тушенкой и чаем, приготовленными на открытом огне. Также весь день в бане будут транслироваться лучшие фильмы о Великой Отечественной войне и звучать песни военных лет.

Для гостей подготовлена особая программа парений, а также музыкальное сопровождение в парной.

Банный комплекс оборудован залами отдыха с авторской кухней, камерными гостиными на 4 и 8 человек, мужскими и женскими парными, массажным кабинетом. Также всем посетителям доступны спа-программы.

Перловские бани расположены по адресу: г. о. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 52. Режим работы: со вторника по пятницу — с 14:00 до 22:00, в субботу и воскресенье — с 9:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.