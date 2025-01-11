В Комлесхозе рассказали про День заповедников и национальных парков

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков — особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые создаются для сохранения редких животных и растений. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В России в этот день в 1917 году на территории современной Бурятии для сохранения популяции соболя и других животных на Байкале был образован первый государственный заповедник — Баргузинский.

Впервые этот праздник отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

В Московской области площадь всех ООПТ составляет 53,9 тыс. га. Самые крупные из них — Приокско-Террасный заповедник, национальные парки «Лосиный остров» и «Завидово».

Приокско-Террасный заповедник ассоциируется прежде всего с зубрами, хотя он создавался в первую очередь для охраны редких степных фитоценозов на территории Московской области. А Центральный зубровый питомник входит в его состав.

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