В Комлесхозе рассказали о выборочных санитарных рубках в лесах Подмосковья

В Подмосковье продолжаются выборочные санитарные рубки. Плановые санитарно-оздоровительные мероприятия, направленные на поддержание здоровья лесов проводятся в соответствие с планом графиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Эти работы производятся только после лесопатологического обследования, в ходе которого специалисты оценивают состояние деревьев и их способность выполнять природные функции.

Зачем это нужно:

Очистка леса от захламления

Профилактика пожаров

Борьба с вредителями и болезнями деревьев.

После санитарных рубок лес становится чище и безопаснее, а его экосистема — устойчивее.

Места проведения рубок на этой неделе:

Егорьевский филиал ГАУ МО «Мособллес» (м.о. Егорьевск, дорога Егорьевск-Акатово — 13 га);

Истринский филиал ГАУ МО «Мособллес» (м.о. Истра, д. Долево — 10,80 га);

Русский лес филиал ГАУ МО «Мособллес» (г.о. Ступино, д. Калянино — 3,3 га);

Ступинский филиал ГАУ МО «Мособллес» (с. Нижнее Хорошово — 5,15 га, с. Амерево — 5,85 га, г. о. Коломна, п. Жилево — 0,2 га);

Клинский филиал ГАУ МО «Мособллес» (г.о. Лобня, д. Носово — 10,2 га);

Сергиево-Посадский филиал ГАУ МО «Мособллес» (Сергиево-Посадский г. о., мкр. Ферма — 9,6 га);

Бородинский филиал ГАУ МО «Мособллес» (Можайский м. о.: СНТ «Парфенки» — 2,10 га, д. Дальнее — 21,00 га, п. Спутник — 8,3 га);

Звенигородский филиал ГАУ МО «Мособллес» (Руза м. о., д. Цыганово — 2,3 га);

Наро-Фоминский филиал ГАУ МО «Мособллес» (Наро-Фоминский г. о., д. Семенково, М-1 — 13,8 га).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.