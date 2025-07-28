В Комлесхозе рассказали, где в Подмосковье проходят сплошные санитарные рубки

В Московской области продолжаются сплошные санитарные рубки — они необходимы для удаления погибших и больных деревьев, предотвращения распространения вредителей и снижения пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Где проходят рубки:

Истринский лесничество (м.о. Истра);

Филатовское участковое лесничество: 1 га (д. Матвейково);

Новоиерусалимское участковое лесничество: 0,5 га (д. Рычково), 0,67 га (п. Северный);

Бородинский лесничество (Можайский м. о.);

Порецкое им. К. Ф. Тюрмера: 0,9 га (д. Наричино);

Ивакинское участковое лесничество: 0,9 га (д. Лопатино), 0,6 га (д. Преснецово), 2,1 га (д. Губино);

Глазовское участковое лесничество: 1,3 га (д. Красновидово), 0,31 га (д. Бели);

Тропаревское участковое лесничество: 3 га (СНТ «Моряк»), 0,2 га (д. Сокольниково), 0,7 га (д. Елево);

Дровнинское участковое лесничество: 4,5 га (д. Сытинор), 1,2 га (д. Дальнее);

Бородинское сельское участковое лесничество: 1,7 га (д. Малые Решники);

Клинское лесничество (г.о. Химки, Дмитровский м. о.);

Краснополянское участковое лесничество: 0,4 га (д. Мышецкое), 0,2 га (п. Трудовая);

Егорьевский лесничество (м.о. Егорьевск);

Больше-Гридинское участковое лесничество: 1,8 га (д. Кузнецы, Шатура);

Юбилейное участковое лесничество: 11,3 га (д. Барсуки), 3,9 га (дорога Барсуки-Ивановская);

Волоколамское лесничество (м.о. Лотошино);

Микулинское участковое лесничество: 0,4 га (с. Микулино, Лотошино);

Шатурский лесничество (м.о. Шатура);

Шатурское участковое лесничество: 6 га (д. Тархановская);

Шараповское участковое лесничество: 7,7 га (Егорьевское шоссе).

После рубок на этих участках будет проведено лесовосстановление — высадка новых деревьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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