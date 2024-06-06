В Комлесхозе Подмосковья рассказали, почему не нужно трогать птенцов-слеток

У птиц в подмосковных лесах начался сезон вылета детенышей из гнезда. Это слетки, которые не нуждаются в защите или помощи. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Во-первых: птенец не упал, он учится летать.



Во-вторых: он не зовет на помощь, а сообщает о своем местоположении родителям.

В-третьих: родители неподалеку и готовы как прийти на помощь своему начинающему летать отпрыску, так и покормить его.

И в-четвертых: поверьте, слеток не нуждается в защите или помощи. Его не надо относить к ветеринару или в зоопарк, и уж тем более забирать домой.

Просто стоит осторожно обойдите место, где нашли летуна. И рассказать детям, кто такие слетки и почему их трогать нельзя.

В основном в лесу можно увидеть слетков дрозда — они крупнее и горластее. Остальные птички поменьше не настолько заметны, и запросто прячутся в траве.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев