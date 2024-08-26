В Комлесхозе Подмосковья рассказали об аварийных деревьях и заготовке дров

Сотрудники лесничеств Подмосковья рассказали, что в соответствии с действующим законодательством в лесах допускается назначение в рубку деревьев с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан (аварийные деревья). Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Поскольку самовольное удаление или кронирование гражданами деревьев, растущих на землях гослесфонда, запрещено действующим законодательством, в проблемных случаях необходимо обращаться в лесничество и вызывать специалиста на место для оценки конкретной ситуации и согласования дальнейших действий.

«Рубка аварийных деревьев осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 лесного кодекса Российской Федерации, а на лесных участках, предоставленных в пользование для осуществления рекреационной деятельности, лицами, использующими лесные участки. Рубка аварийных деревьев проводится в защитных лесах и эксплуатационных лесах, расположенных на расстоянии не более 100 м от границ населенных пунктов и на лесных участках, предоставленных в пользование для осуществления рекреационной деятельности», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Для установления факта аварийности деревьев проводится их обследование вне зависимости от вегетационного периода и времени года. По его результатам составляется акт обследования аварийных деревьев. Акт утверждается уполномоченным органом, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения размещаются на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в сети «Интернет».

Рубка указанных деревьев для собственных нужд граждан осуществляется на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Для того, чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, необходимо заключить договор купли-продажи. Услугу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление о заключении договора;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копию документа, подтверждающего право пользования жилым домом (частью жилого дома) или право собственности на него (в случае подачи заявления для целей заготовки древесины для ремонта, реконструкции жилого дома (части жилого дома);

документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения законного представителя физического лица).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.