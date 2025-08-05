В Комлесхозе Подмосковья рассказали, где проходят выборочные санитарные рубки

В рамках мероприятий по поддержанию санитарного состояния лесов и предотвращению распространения вредителей и болезней в Московской области проводятся выборочные санитарные рубки. Работы выполняются на участках, требующих своевременного вмешательства для сохранения устойчивости лесных экосистем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Основные территории проведения работ:

Наро-Фоминский округ

Верейское лесничество (13,8 га) — д. Семенково, трасса М-1.

Можайский округ

Можайское лесничество (8,3 га) — п. Спутник (граница участка).

Колоцкое лесничество (27,4 га) — д. Корытово (0,01 км).

Борисовское лесничество (2,1 га) — СНТ «Парфенки».

Ново-Покровское лесничество (21 га) — д. Дальнее (1,5 км).

Сергиево-Посадский округ

Торгашинское лесничество (1,7 га) — д. Новоселки.

Коломна

Сосновское лесничество (11,5 га) — с. Сосновка.

Песковское лесничество (5,34 га) — с. Нижнее Хорошово.

Озерское лесничество (5,2 га) — г. Озеры.

Маливское лесничество (4,7 га) — п. Сосновый бор.

Ступинское сельское лесничество (2,4 га) — д. Трегубово, п. Сосновый бор.

Ступино

Жилевское лесничество (0,2 га) — п. Жилево.

Руза

Рузское лесничество (2,3 га) — д. Цыганово.

Деньковское лесничество (24,6 га) — д. Давыдково.

Талдомский округ

Талдомское лесничество (12,4 га) — СНТ «Смирновская дача».

Егорьевск

Пригородное лесничество (7,4 га) — дорога Егорьевск-Артемовская.

Дмитровский округ

Гришинское лесничество (12,5 га) — д. Благодать.

Солнечногорск

Сходненское лесничество (17,5 га) — д. Льялово.

Орехово-Зуевский г. о.

Анциферовское лесничество (9,2 га) — СНТ «Вертолет».

Истра м. о.

Савельевское лесничество (10,8 га) — д. Долево.

Филатовское лесничество (8,93 га) — пос. Глебовский.

Выборочная санитарная рубка — это бережное удаление больных и поврежденных деревьев, без ущерба для здоровых насаждений. Такая работа помогает улучшить микроклимат леса и способствует естественному обновлению.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.