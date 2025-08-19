В Комлесхозе Подмосковья рассказали, где проходят выборочные санитарные рубки

В Московской области продолжаются работы по уборке неликвидной древесины. Ниже приведен список участков с указанием площади, округа и ближайших населенных пунктов или дорог, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

г. о. Серпухов (Филиал «Русский лес»)

Шатовское лесничество.

6 га — СНТ «Ветеран».

12,4 га — а/д А-108.

Занарское лесничество.

4,7 га — а/д А-108.

Наро-Фоминский г. о.

Литвиновское лесничество.

5,7 га — д. Нара-Таширово.

Алабинское лесничество.

6,9 га — Тимонино-М3.

5,6 га — СНТ «Молодежный».

Башкинское лесничество

12 га — д. Латышская.

Веселевское лесничество

17,8 га — Макаровка-Шустиково.

Рузский м. о.

Дороховское лесничество

4,8 га — д. Труфановка.

м. о. Шаховская.

Серединское лесничество

5,7 га — д. Холмец.

Шаховское лесничество

4,4 га — п. Шаховская.

Волоколамский м. о.

Спасское лесничество

3,4 га — д. Становище.

м. о. Истра.

Рождественское лесничество

3,4 га — Волоколамское ш., СНТ «Огнеупорщик-3».

1,42 га — СНТ «Лира-С».

18,8 га — Волоколамское ш., п. Снегири.

1,4 га — Волоколамское шоссе.

2,6 га — СНТ «Снегири-А».

Деньковское лесничество

28,8 га — п. Новопетровск.

1,3 га — п. Курсаково.

3,9 га — Новорижское шоссе.

10,6 га — Новорижское шоссе.

1,7 га — СНТ «Журналист».

8,4 га — СНТ «Рассвет».

4,7 га — СНТ «Румянцево».

3,1 га — Рижское шоссе, д. Веретенки.

Новоиерусалимское лесничество

12,74 га — ММК «Духанино-Андреевское-Истра», СНТ «Андреевское-1».

г. о. Щелково

Воря-Богородское лесничество.

0,7 га — ЦКАД.

Пушкинский г. о.

Алешинское лесничество.

11,2 га + 6,3 га — д. Володкино.

Учебно-опытное лесничество.

14,1 га — д. Левково.

17,1 га — г. Ивантеевка.

м. о. Егорьевск

Поминовское лесничество.

1,5 га — дорога Егорьевск-Лесково.

Талдомский г. о..

Комсомольское лесничество

8,2 га + 6,2 га — д. Марьино.

г. о. Химки, Клин.

Краснополянское лесничество.

14,4 га — СНТ «Ветеран».

4 га — д. Мышецкое.

12,1 га — п. Трудовая (Дмитровский г. о.).

25,1 га — д. Пикино.

Октябрьское лесничество.

17,8 га — д. Шахматово.

Сенежское лесничество.

3,33 га — д. Болдино (Солнечногорск).

Сергиево-Посадский г. о..

Сергиево-Посадское лесничество.

19,8 га — д. Наугольное.

м. о. Зарайск.

Зарайское лесничество.

6 га — трасса Зарайск — Клин-Бельдин — М-5 «Урал».

5,4 га — д. Чернево.

5 га — д. Мендюкино.

м. о. Серебряные Пруды.

Луховицкое сельское лесничество.

7,7 га — д. Яблонево.

м. о. Дмитровский.

Дутшевское лесничество.

5,1 га — а/д Липино-Раменский.

Марфинское лесничество.

5,451 га — д. Фоминское.

г. о. Мытищи

Хлебниковское лесничество.

2,6 га + 0,7 га + 1,3 га — Липкинское шоссе.

Учинское лесничество.

1,1 га — Осташковское шоссе.

0,4 га — а/д Манюхино-Пруссы-Пестово.

Лобненское лесничество.

4,9 га — д. Еремино-2.

г. о. Ступино.

Мещеринское лесничество.

3 га + 1,5 га + 2,8 га + 1,3 га — а/д А-108.

Жилевское лесничество.

1,1 га + 2 га — п. Жилево.

1 га — д. Петрово.

Маливское лесничество.

3,6 га + 4,4 га + 5,8 га — СНТ «Озерки» (Коломна).

Ульяновское лесничество

3,7 га — СНТ «Адонис», «Геолог».

2,6 га — СНТ «Карбюратор».

Орехово-Зуевский г. о.

Северное лесничество.

1,7 га — Б. Дубна.

Белавинское лесничество.

10,1 га — д. Пашнево.

г. о. Домодедово.

Домодедовское лесничество.

5 га — д. Житнево.

г. о. Подольск

Львовское лесничество.

5 га — а/д М-2 «Крым».

Павловский Посад г. о.

Рахмановское лесничество.

28,9 га — ЦКАД.

Логиновское лесничество.

3,6 га — д. Козлово.

12,6 га — трасса Павловский Посад — Аверкиево.

Богородский г. о.

Кудиновское лесничество.

20 га — п. Бисерово.

2 га — Свердловский — М-7 «Волга».

8,7 га — Устиновка — Аксеново.

Раменский м. о.

Бронницкое лесничество.

7,3 га — д. Панино.

Пласкининское лесничество.

6,1 га — п. Дубовая Роща.

г. о. Воскресенск.

Виноградовское лесничество.

4,1 га — д. Губино.

12,5 га — д. Золотово.

Одинцовский г. о.

Пионерское лесничество.

2,2 га — п. ВНИИСОК.

2,96 га — д. Зайцево.

4,13 га — х. Рожновка.

25,166 га — с. Жаворонки.

14,32 га — Северный обход.

1,7 га — п. Лесной городок.

Подушкинское лесничество.

0,5 га + 0,7 га + 0,3 га — д. Шульгино.

Хлюпинское лесничество.

0,3 га + 1,2 га + 0,3 га — п. Чигасово.

Рузский м. о.

Нестеровское лесничество

4,3 га — д. Захарьино.

м. о. Шатура.

Шатурское лесничество.

18,1 га — д. Тархановская.

10,9 га — д. Кобелево.

Коробовское лесничество.

14 га — с. Дмитровский Погост.

Осановское лесничество.

1,798 га (2 участка) — Р-106 Шатура — Дмитровский Погост.

Семеновское лесничество.

13,6 га — Р-106 Шатура — Епифановская

Шараповское лесничество.

10 га — д. Ворово.

Кривандинское лесничество.

6,2 га — с. Кривандино.

Работы проводятся в рамках санитарных мероприятий и направлены на улучшение состояния лесов. Уточнить детали можно в местных лесничествах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.