В Комлесхозе Подмосковья рассказали, где проходят выборочные санитарные рубки
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В Московской области продолжаются работы по уборке неликвидной древесины. Ниже приведен список участков с указанием площади, округа и ближайших населенных пунктов или дорог, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
г. о. Серпухов (Филиал «Русский лес»)
- Шатовское лесничество.
6 га — СНТ «Ветеран».
12,4 га — а/д А-108.
- Занарское лесничество.
4,7 га — а/д А-108.
Наро-Фоминский г. о.
- Литвиновское лесничество.
5,7 га — д. Нара-Таширово.
- Алабинское лесничество.
6,9 га — Тимонино-М3.
5,6 га — СНТ «Молодежный».
- Башкинское лесничество
12 га — д. Латышская.
- Веселевское лесничество
17,8 га — Макаровка-Шустиково.
Рузский м. о.
- Дороховское лесничество
4,8 га — д. Труфановка.
м. о. Шаховская.
- Серединское лесничество
5,7 га — д. Холмец.
- Шаховское лесничество
4,4 га — п. Шаховская.
Волоколамский м. о.
- Спасское лесничество
3,4 га — д. Становище.
м. о. Истра.
- Рождественское лесничество
3,4 га — Волоколамское ш., СНТ «Огнеупорщик-3».
1,42 га — СНТ «Лира-С».
18,8 га — Волоколамское ш., п. Снегири.
1,4 га — Волоколамское шоссе.
2,6 га — СНТ «Снегири-А».
- Деньковское лесничество
28,8 га — п. Новопетровск.
1,3 га — п. Курсаково.
3,9 га — Новорижское шоссе.
10,6 га — Новорижское шоссе.
1,7 га — СНТ «Журналист».
8,4 га — СНТ «Рассвет».
4,7 га — СНТ «Румянцево».
3,1 га — Рижское шоссе, д. Веретенки.
- Новоиерусалимское лесничество
12,74 га — ММК «Духанино-Андреевское-Истра», СНТ «Андреевское-1».
г. о. Щелково
- Воря-Богородское лесничество.
0,7 га — ЦКАД.
Пушкинский г. о.
- Алешинское лесничество.
11,2 га + 6,3 га — д. Володкино.
- Учебно-опытное лесничество.
14,1 га — д. Левково.
17,1 га — г. Ивантеевка.
м. о. Егорьевск
- Поминовское лесничество.
1,5 га — дорога Егорьевск-Лесково.
Талдомский г. о..
- Комсомольское лесничество
8,2 га + 6,2 га — д. Марьино.
г. о. Химки, Клин.
- Краснополянское лесничество.
14,4 га — СНТ «Ветеран».
4 га — д. Мышецкое.
12,1 га — п. Трудовая (Дмитровский г. о.).
25,1 га — д. Пикино.
- Октябрьское лесничество.
17,8 га — д. Шахматово.
- Сенежское лесничество.
3,33 га — д. Болдино (Солнечногорск).
Сергиево-Посадский г. о..
- Сергиево-Посадское лесничество.
19,8 га — д. Наугольное.
м. о. Зарайск.
- Зарайское лесничество.
6 га — трасса Зарайск — Клин-Бельдин — М-5 «Урал».
5,4 га — д. Чернево.
5 га — д. Мендюкино.
м. о. Серебряные Пруды.
- Луховицкое сельское лесничество.
7,7 га — д. Яблонево.
м. о. Дмитровский.
- Дутшевское лесничество.
5,1 га — а/д Липино-Раменский.
- Марфинское лесничество.
5,451 га — д. Фоминское.
г. о. Мытищи
- Хлебниковское лесничество.
2,6 га + 0,7 га + 1,3 га — Липкинское шоссе.
- Учинское лесничество.
1,1 га — Осташковское шоссе.
0,4 га — а/д Манюхино-Пруссы-Пестово.
- Лобненское лесничество.
4,9 га — д. Еремино-2.
г. о. Ступино.
- Мещеринское лесничество.
3 га + 1,5 га + 2,8 га + 1,3 га — а/д А-108.
- Жилевское лесничество.
1,1 га + 2 га — п. Жилево.
1 га — д. Петрово.
- Маливское лесничество.
3,6 га + 4,4 га + 5,8 га — СНТ «Озерки» (Коломна).
- Ульяновское лесничество
3,7 га — СНТ «Адонис», «Геолог».
2,6 га — СНТ «Карбюратор».
Орехово-Зуевский г. о.
- Северное лесничество.
1,7 га — Б. Дубна.
- Белавинское лесничество.
10,1 га — д. Пашнево.
г. о. Домодедово.
- Домодедовское лесничество.
5 га — д. Житнево.
г. о. Подольск
- Львовское лесничество.
5 га — а/д М-2 «Крым».
Павловский Посад г. о.
- Рахмановское лесничество.
28,9 га — ЦКАД.
- Логиновское лесничество.
3,6 га — д. Козлово.
12,6 га — трасса Павловский Посад — Аверкиево.
Богородский г. о.
- Кудиновское лесничество.
20 га — п. Бисерово.
2 га — Свердловский — М-7 «Волга».
8,7 га — Устиновка — Аксеново.
Раменский м. о.
- Бронницкое лесничество.
7,3 га — д. Панино.
- Пласкининское лесничество.
6,1 га — п. Дубовая Роща.
г. о. Воскресенск.
- Виноградовское лесничество.
4,1 га — д. Губино.
12,5 га — д. Золотово.
Одинцовский г. о.
- Пионерское лесничество.
2,2 га — п. ВНИИСОК.
2,96 га — д. Зайцево.
4,13 га — х. Рожновка.
25,166 га — с. Жаворонки.
14,32 га — Северный обход.
1,7 га — п. Лесной городок.
- Подушкинское лесничество.
0,5 га + 0,7 га + 0,3 га — д. Шульгино.
- Хлюпинское лесничество.
0,3 га + 1,2 га + 0,3 га — п. Чигасово.
Рузский м. о.
- Нестеровское лесничество
4,3 га — д. Захарьино.
м. о. Шатура.
- Шатурское лесничество.
18,1 га — д. Тархановская.
10,9 га — д. Кобелево.
- Коробовское лесничество.
14 га — с. Дмитровский Погост.
Осановское лесничество.
1,798 га (2 участка) — Р-106 Шатура — Дмитровский Погост.
- Семеновское лесничество.
13,6 га — Р-106 Шатура — Епифановская
- Шараповское лесничество.
10 га — д. Ворово.
- Кривандинское лесничество.
6,2 га — с. Кривандино.
Работы проводятся в рамках санитарных мероприятий и направлены на улучшение состояния лесов. Уточнить детали можно в местных лесничествах.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.
«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.