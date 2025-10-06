В Комлесхозе Подмосковья прошла первая проверка знаний будущих охотников

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила получения охотничьих билетов. Первые два жителя Подмосковья успешно прошли обязательный экзамен, продемонстрировав высокий уровень знаний. Оценку проводили специалисты Управления государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Экзамен состоит из 160 вопросов. Для успешной сдачи необходимо допустить не более 40 ошибок. Вопросы охватывают различные аспекты охоты, включая правила безопасности, ограничения и основы биологии диких животных.

Сдача кандидатами на право получения охотничьего билета обязательного охотминимума направлена на сокращение случаев браконьерства, повышение культуры охоты и предупреждение несчастных случаев. Усложнение процесса обучения и сдачи экзамена формирует у охотников более ответственное отношение к природе и обществу.

Для получения охотничьего билета необходимо подать документы в Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области через портал Госуслуг.

Тестирование также обязательно для тех, кто восстанавливает охотничий билет после его аннулирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.