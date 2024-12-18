В Комлесхозе Подмосковья наградили лучших специалистов лесного хозяйства региона

В комитете лесного хозяйства Московской области подвели итоги уходящего 2024 года и вручили федеральные, областные и ведомственные награды отличившимся в этом году сотрудникам Комлесхоза и подведомственных ему ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«За проделанной большой работой стоят люди, настоящие специалисты своего дела, искренне любящие лес, нацеленные на результат, погруженные в профессию, которые умеют максимально концентрироваться для решения стоящих перед ними задач», — сказал в приветственном слове вице-губернатор Московской области, курирующий лесное хозяйство, Роман Каратаев.

Вице-губернатор вручил знаки «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области» и благодарности губернатора Московской области работникам подмосковного лесного хозяйства.

«Мы прошли этот год, улучшив целевые показатели по многим направлениям. Это внушает оптимизм, но и ставит перед нами задачи на следующий год. На Московскую область во многом равняются другие регионы, и мы обязаны быть лучшими», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Также руководитель лесного хозяйства Подмосковья подвел итоги работы Комлесхоза и подведомственных учреждений по 3 основным направлениям:

охрана;

защита;

воспроизводство лесов.

С наступающим 2025 годом присутствующих также тепло поздравили и вручили награды заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, и. о. начальника Департамента лесного хозяйства по центральному федеральному округу Алексей Чернышов, первый зампредседателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Александр Орлов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.