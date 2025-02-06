В комитете Петербурга рассказали о благоустройстве города к 80-летию Победы

В Санкт-Петербурге наблюдаются значительные изменения в подходах к благоустройству города, особенно в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Новый председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко рассказал об амбициозных планах по озеленению и украшению различных районов города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Например, в парке «Екатерингоф» запланирована высадка 80 кустов бегонии сорта Великая Победа и оформление входа в парк. В Московском районе создадут инсталляцию «Языки пламени» и цветники в виде георгиевской ленты, тематический цветник в парке Победы.

Калининский район украсят цветниками площадью 145 квадратных метров, в то время как Красногвардейский район будет оформлен вазонами и цветниками «Разорванное кольцо». Приморский и Колпинский районы также не останутся без внимания — здесь планируется создание цветников к юбилею Победы.

Параллельно продолжатся сезонные высадки, начиная с 600 тысяч виол и 300 тысяч луковичных весной, завершая более чем 4,5 миллиона однолетних растений в летний период. В 2025 планируется высадка 10,5 тысячи деревьев и 93 тысяч кустарников, что подчеркивает масштабные намерения города по улучшению городской среды.

В этом году акцент будет сделан на районирование растений, включая деревья и многолетние цветы, что уже практиковалось в советские времена. Сотрудничество с Ботаническим садом и лесотехническим университетом позволит определить, какие именно растения лучше высаживать в разных районах Петербурга.

Ожидается создание более 40 новых общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе завершение благоустройства набережной Большой Невки и Линейного парка. В Курортном районе благоустроят три пляжа. В Центральном районе планируется работа над несколькими скверами. Благоустройство коснется парков, где высадят кустарники и цветники, оборудуют площадки.

Зарплаты работникам дорожной службы уже увеличены: механизаторы и водители получают от 88 000 рублей с возможностью дохода свыше 140 000 рублей в праздники. Полностью обновлены условия труда, включая места для отдыха и душевые.

«Отмечу, что все помещения, куда приезжают наши работники после или до начала рабочего дня, приведены в надлежащее состояние: оборудованы места для отдыха, приема пищи», — добавил председатель.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.