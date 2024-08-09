В комитете лесного хозяйства Подмосковья прошло заседание Общественного совета

В Комлесхозе Московской области прошло заседание Общественного совета. В ходе заседания члены совета обсудили пути дальнейшего взаимодействия общественности с ведомством, наметили планы по развитию лесных питомников, отметили динамику развития традиционной экологической акции «Чистый лес», сообщает пресс-служба комитета.

«Мы рады приветствовать совет в обновленном составе. Лесное хозяйство Московской области развивается и нам предстоит серьезная совместная работа: мы ждем вашей помощи как общественников и активистов, и, в свою очередь, готовы сотрудничать во всех сферах нашей профессиональной деятельности», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, выступая перед собравшимися на открытии заседания совета.

В повестку дня заседания совета был вынесен вопрос об обновлении состава. По итогам единогласного голосования в состав вошли четыре новых члена совета, по роду деятельности связанные с экологическим движением и СМИ.

«Сложно переоценить значения лесов в нашей жизни. Тем более в таком урбанизированном регионе, как Московская область. Наша задача, как Общественного совета при Комитете лесного хозяйства Московской области, объединить усилия вокруг созидательной деятельности профессионалов-лесничих, чтобы создать условия для благоприятного развития лесного хозяйства, сохранения и преумножения подмосковных лесов», — сказал председатель Общественного совета при комитете лесного хозяйства Московской области Вячеслав Фетисов.

Было решено проводить встречи Совета чаще. Так, следующее заседание намечено провести совместно с учащимися одного из школьных лесничеств Подмосковья.

В регионе насчитывается свыше 170 школьных лесничеств. В них занимается более 3 000 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.