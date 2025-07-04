В колониях Московской области осужденные получили профессии

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В филиалах профессионального образовательного учреждения № 66 ФСИН России, располагающихся в ИК-1 поселка Ново-Гришино, ИК-5 города Можайск, ИК-6 города Коломна, а также в Можайской ВК прошли заседания аттестационных комиссий, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Осужденные, завершившие обучение по программам профессионального обучения, сдали экзамены по пяти специальностям — «швея», «раскройщик», «подсобный рабочий», «раскладчик лекал и изделий» и «комплектовщик материалов, кроя и изделий».

Успешно с экзаменационными испытаниями справились 143 человека. Они получили свидетельства о профессии.

«Получение профессиональных знаний и навыков позволяют осужденным не только трудоустроиться в исправительном учреждении и погашать иски по исполнительным документам, но и дают возможность найти работу после освобождения», — отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН Максим Мухин.