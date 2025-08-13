В Коломне завершили профилактические работы на городских фонтанах

Сотрудники коломенского предприятия МБУ «Спецавтохозяйство» завершили комплекс профилактических работ на городских фонтанах. Работы проведены на популярных у жителей и гостей Коломны объектах — это фонтаны на площади Советской, в парке Мира, на Михайловской набережной и в сквере имени В. А. Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Бригады специалистов осуществили полный цикл обслуживания — произвели слив воды, обеспечили глубокую чистку чаш, фильтров, водостоков и изливов при помощи аппаратов высокого давления. После завершения всех профилактических мероприятий системы фонтанов вновь заполнили свежей и чистой водой», — рассказали специалисты «Спецавтохозяйства».

Благодаря плановому своевременному обслуживанию жители и гости Коломны смогут наслаждаться красотой водных композиций до глубокой осени. Окончание сезона работы фонтанов зависит от погоды. В прошлом году фонтаны Коломны включались вплоть до 20-х чисел октября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.