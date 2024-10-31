В Коломне завершили очистку Щуровских прудов

Каскаду Щуровских прудов вернули «здоровый» вид. Здесь провели санитарную очистку в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда», сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

«С начала сентября рабочие приступили к расчистке прудов. Они убрали большое количество сорной водной растительности и выпилили около 400 аварийных деревьев», — рассказала начальник отдела экологии администрации округа Мария Красюкова.

Как отметила Мария Александровна, сотрудники подрядной организации с большим вниманием относились к просьбам и предложениям жителей, всегда готовы были пойти навстречу.

«Территория возле прудов заметно преобразилась, а пруды стали чище. Очень приятно здесь гулять по вечерам», — говорит жительница микрорайона Татьяна Куксюк.

Щуровские водоемы стали комфортными не только для жителей, но и для многочисленных уток, живущих здесь. Чтобы птицы ощущали себя безопасно, на воде для них поставили плавающий домик.

На портале «Добродел» стартовало голосование по выбору водоемов, претендующих на участие в программе губернатора Московской области «100 прудов и озер». От городского округа Коломна на голосовании представлены три водоема: озеро в деревне Липитино, в Троицких Озерках, а также пруд в Семеновском. Отдать свой голос можно до 15 ноября. Важным условием голосования является преодоление минимального порога в 1000 голосов, поэтому жителям предлагают проявить активность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.