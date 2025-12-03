В Коломне завершили капитальный ремонт спортивной площадки у школы № 16

В последних числах ноября в Коломне в микрорайоне Колычево завершили капитальный ремонт спортивной площадки у школы № 16. Во вторник, 2 декабря, обновленный объект осмотрел глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По проекту губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Открытый стадион» эта благоустроенная спортивная зона станет доступной не только школьникам, но и всем жителям микрорайона. На сегодня в нашем городском округе открыто 11 аналогичных площадок», — отметил Александр Гречищев.

После масштабного благоустройства школьный стадион полностью преобразился. На спортплощадке уложили новые беговые дорожки общей протяженностью 400 метров — трехсотметровую кольцевую и прямую стометровку. Также специалисты оборудовали зоны для спортивных игр — футбола, баскетбола и волейбола. А еще здесь появились разнообразные воркаут-тренажеры, комплексы с турниками и брусьями и полноценный сектор для прыжков в длину с качественным покрытием из резиновой крошки.

Спортивная площадка у школы № 16, как и все остальные территории проекта «Открытый стадион», доступна для всех желающих ежедневно с 6:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.