сегодня в 13:42

В Коломне завершаются работы по благоустройству дворовых территорий

В Коломне завершены работы по благоустройству дворовой территории дома № 35 микрорайона имени Маршала Катукова. Рабочие расширили здесь парковочные места, обустроили современную сеть тротуаров, отремонтировали внутридворовые проезды и существующие парковки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в этом году в городском округе Коломна преобразят 18 придомовых территорий. Ранее работы уже завершились на трех территориях в Озерах: в Микрорайоне 1, д. 1; 29, в Микрорайоне имени маршала Катукова, д. 12; 12А; 13 и квартале Текстильщики, д. 11, 10, 9, 8, 12. Ремонт проводят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

«Дворы — важная тема, которая требует особого внимания. Именно поэтому по решению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в регионе действуют определенные стандарты содержания территории, которые помогают создавать уютные и комфортные общественные пространства», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.