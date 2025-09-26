В Коломне завершают очистку водоемов по программе «100 прудов и озер»

Озеро близ села Липитино в городском округе Коломна приобрело новый облик — завершилась его очистка по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Еще на одном водоеме — в селе Троицкие Озерки — работы по очистке находятся в финальной стадии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты очищают водную гладь озер от плавающей водной растительности, окашивают камыш, поднимают со дна и отправляют на утилизацию строительный и бытовой мусор, а также удаляют по берегам водоемов аварийно-опасные деревья.

Водные объекты для очистки были выбраны по итогам голосования жителей на портале «Добродел». За водоемы в Липитино и Троицких Озерках отдали свои голоса почти 3 тыс. коломенцев и озерчан.

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» реализуется в городском округе Коломна уже пятый год.

В прошлые сезоны в Коломне и Озерах привели в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.