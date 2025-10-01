В Коломне завершается масштабное благоустройство в парке 50-летия Октября

В Коломне завершается масштабное обновление Парка 50-летия Октября, который станет важным центром для отдыха и активного времяпрепровождения жителей и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

В настоящее время на территории парка активно проводятся демонтажные и подготовительные работы. Специалисты занимаются устройством основания для дорожно-тропиночной сети, а также устанавливают сваи, которые обеспечат надежность новых объектов.

Кроме того, в парке осуществляется укладка георешетки, что позволит улучшить дренаж и предотвратить образование луж в дождливую погоду. Параллельно с этим прокладываются кабельные трассы для инженерных сетей, что обеспечит современное освещение и другие необходимые коммуникации.

Также в рамках проекта предусмотрено устройство малых архитектурных форм, которые добавят удобства и эстетики в общественное пространство.

Вокруг лыжероллерной трассы будут обустроены прогулочные зоны, где жители смогут наслаждаться природой и проводить время с семьей. Также предусмотрена детская площадка, которая станет любимым местом для маленьких посетителей, а кафе предложит уютное пространство для отдыха и общения. Для удобства автомобилистов будет организована парковка.

Завершение всех работ планируется к началу октября этого года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.