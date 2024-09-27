В Коломне завершается благоустройство зоны отдыха на берегу реки Коломенки

Пляж на реке Коломенке в округе Коломна постепенно превращается в современное благоустроенное пространство. На территории площадью более 5 га уже установили детскую площадку, расширили игровую зону для пляжных видов спорта, проложили деревянные настилы и оборудовали пирс. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас рабочие завершают обустройство пешеходных дорожек, устанавливают малые архитектурные формы, закрепляют детские игровые элементы и павильоны», — отметил начальник управления градостроительной деятельности администрации округа Алексей Резников.

Реализация благоустройства стала возможной благодаря победе во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

Реконструкция зоны отдыха на берегу реки Коломенки проходила в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.