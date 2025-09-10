В Коломне завершается благоустройство Каштановой аллеи

Особым подарком ко Дню города Коломны, который пройдет уже в эту субботу, 13 сентября, станет открытие Каштановой аллеи. Общественное пространство на Парковом проезде благоустраивается по программе губернатора Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас работы на Каштановой аллее вышли на финишную прямую. Специалисты уже полностью заменили тротуарную плитку, обустроили клумбы и высадили саженцы деревьев и кустарников. На аллее смонтированы современное освещение и 12 камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» для обеспечения общественной безопасности. Завершающим штрихом станет установка новых скамеек, урн и элементов малой архитектуры.

После завершения благоустройства Каштановая аллея дополнит обновленный в прошлом году парк Мира, связав общественные пространства в единый парковый комплекс культуры и отдыха.

«Как жители и просили, Каштановая аллея сохраняет свою природную красоту и классический внешний вид, но при этом становится современнее и удобнее для отдыха и досуга», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», – сказал Воробьев.