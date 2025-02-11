В Коломне восстановят редкий породный состав деревьев парка Мира

На территории самого большого в Коломне общественного пространства продолжаются работы по обследованию состояния исторических деревьев, высаженных здесь в 40–50-е годы прошлого столетия, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлом году экологи обнаружили растения, не соответствующие санитарным нормам и представляющие опасность для посетителей парка и самой его территории. Часть деревьев уже удалили. Еще 19, на которые были выписаны порубочные билеты, наши сотрудники вырубили на прошлой неделе», — рассказала заместитель директора МБУ «Спецавтохозяйство» Татьяна Истомина.

На весну и осень этого года уже запланированы посадки молодых растений. В первую очередь начнут восстанавливать цветущий кустарник. Например, уже известно, что в скором будущем парк снова украсит душистая сирень.

«Вместе с участниками муниципального общественного совета по развитию общественных территорий мы обсуждаем вопрос восстановления редкого породного состава деревьев в парке — изучаем предложения на современном рынке, климатические особенности растений», — добавила Татьяна Анатольевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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